Самолет перевернулся при посадке под Красноярском

Во время посадки легкомоторного двухместного самолета А-22 на аэродром Долгий Мост в Красноярском крае произошла авария. Передняя стойка шасси летательного аппарата подломилась, самолет перевернулся, пишет ТАСС.

Пилот получил рваную рану головы, которую обработали медики. А-22 работал на поиске пожаров в лесах. Нормальное функционирование аэродрома не нарушено.