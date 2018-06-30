Власти опровергли введение налога на дождь

Пермские власти опровергли ранее появившуюся информацию о введении "налога на дождь" в городе Кунгур.

"Нет такого налога", — передает ТАСС со ссылкой на первого заместителя главы Кунгура Андрея Дремина.

Ранее появилось сообщение о введении в Кунгуре платы за дождевую воду с мая текущего года в размере семи рублей в месяц. Платежи, по сообщению некоторых СМИ, кунгурские коммунальщики планировали взимать с жителей под видом тарифа на сточные воды, в том числе за дождевую воду, которая уходит в канализацию.

Начальник отдела по работе с населением предприятия МУП "Водоканал" города Кунгур пояснил, что речь идет о дождевой воде, стекающей в канализационные коллекторы". Счета с дополнительной услугой были выставлены всем обслуживающим организациям и товариществам собственников жилья Кунгура.

В городской администрации считают ситуацию с "платой за дождь" недоразумением и объясняют ее некомпетентностью сотрудника "Водоканала", неправильно интерпретировавшего новый вид платежа. Представитель городской администрации уточнил, что разница между объемом поступившей и отведенной воды учитывается общедомовыми приборами учета и включается в платежную квитанцию.

Несмотря на обещание городской администрации разобраться в ситуации, в краевой инспекции жилнадзора и службе по тарифам готовятся к проверке кунгурского МУП "Водоканал".

Плата за общедомовые нужды по водоотведению в Пермском крае производится на основании приказа региональной службы по тарифам, вступившем в силу с 12 февраля. Документ утверждает расчет объема сточных вод, которые попадают в канализационную систему. Плата за услугу взимается с жителей в течение всего года.