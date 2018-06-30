Британские военные устроят праздник в городе, где отравили Скрипалей

В 2019 году День вооруженных сил Великобритании проведут в Солсбери. Таким образом будет выражена признательность всем военным, участвовавшим в устранении инцидента со Скрипалями, отравленными 4 марта у городского торгового центра, объявила премьер-министр Англии Тереза Мэй. Она поблагодарила военных за исключительное мужество и службу. И заметила, что сейчас 200 военных специалистов из сухопутных и военно-воздушных сил помогают в восстановлении города

Британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в Солсбери в бессознательном состоянии. Это дело спровоцировало громкий международный скандал. Лондон обвиняет Москву в причастности к отравлению , Кремль это категорически отвергает.

До сих пор продолжается расследование. В Солсбери идет очистка от вещества А234. Приток туристов сократился на 80%.

Мэй надеется, что праздник привлечет туристов, на празднования будет выделен грант в размере 25 тысяч фунтов стерлингов в придачу к 2,5 миллионам, выделенным на восстановление Солсбери, передает РИА Новости.

В субботу состоится порядка 300 различных мероприятий в ознаменование Дня вооруженных сил, основные пройдут в Лландидно (Уэльс).