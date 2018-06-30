Тема:
Ситуация в Донбассе 1 час назад
30 июня 201813:50
Порошенко выдумал "тест для Кремля"
Президент Украины Петр Порошенко назвал вопрос ввода многонациональной миротворческой миссии ООН важной задачей для восстановления мира в Донбассе. Кроме того, по его мнению, это станет тестом "на подлинность намерений Кремля".
"Если Москва хочет мира, то вот для них шанс продемонстрировать это всему миру", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.
Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.
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