Порошенко выдумал "тест для Кремля"

Президент Украины Петр Порошенко назвал вопрос ввода многонациональной миротворческой миссии ООН важной задачей для восстановления мира в Донбассе. Кроме того, по его мнению, это станет тестом "на подлинность намерений Кремля".

"Если Москва хочет мира, то вот для них шанс продемонстрировать это всему миру", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.