Полицейские скрутили буйного мужчину, крушившего чужие авто в Благовещенске. Видео

Буйный мужчина атаковал припаркованные машины утром в субботу, 30 июня, на улице в Благовещенске.

На записи, сделанной очевидцем, видно, как неадекватный гражданин скачет по легковушке, громко убеждая жильцов окрестных домов, проснувшихся от шума, в том, что никто из присутствующих не сможет ему "противостоять".

Вопреки утверждениям дебошира, такие люди нашлись – прибывший наряд полиции стащил мужчину с крыши машины, после чего стражи порядка скрутили возмутителя спокойствия.

Местные СМИ, со ссылкой на очевидцев, утверждают, что буян успел повредить еще одно транспортное средство, агитируя всех присутствующих "бежать из этого города" по причине начала некой "эволюции".