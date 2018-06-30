"Спартак" расстался с тремя футболистами

Московский футбольный клуб "Спартак" объявил об уходе из команды трех игроков. В новом сезоне "красно-белым" уже не помогут защитники Сердар Таски и Никола Максимович, а также полузащитник Марио Пашалич.

У последних двух закончился срок аренды. У Таски в свою очередь истек срок действия контракта, который не был продлен.

"Время прощаться, — сказал Таски, которого цитирует пресс-служба "Спартака". — Для меня было честью играть четыре с половиной года в самом большом российском клубе. Хочу поблагодарить всю спартаковскую семью за замечательное время".