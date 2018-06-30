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30 июня 201815:23

PR-война: Меркель готова усилить охрану границ ЕС

EPA

Участникам саммита Европейского совета в Брюсселе после утомительной ночи переговоров удалось преодолеть "блокаду" Италии и достичь предварительного соглашения о создании на территории ЕС новых центров для приема и размещения мигрантов в период обработки их прошений о предоставлении убежища. Также европейские лидеры договорились о ряде других совместных шагов по миграционной политике.

Договоренность, достигнутая в 4:35 утра, все еще недотягивает до всеобъемлющего соглашения о пересмотре правил предоставления убежища в ЕС — к такому соглашению лидерам Евросоюза не удается прийти с 2015 года, когда миграционный кризис разгорелся в полную силу. Однако достигнутая договоренность представляет собой решающий — если не полный — консенсус по поводу самого спорного для ЕС вопроса, и она должна несколько ослабить политическое давление, особенно в отношении канцлера Германии Ангелы Меркель.

В результате сделки найден баланс между опасениями пограничных, прибрежных стран, наиболее пострадавших от наплыва мигрантов и просителей убежища, и политических требований "внутренних" стран, желающих остановить последующее движение переселенцев к ним. По итогам саммита его участники постарались подчеркнуть чувство единства и решимости, пишет в своей европейской версии издание The Politico.

Достаточно ли достигнутых результатов саммита для того, чтобы спасти канцлера Германии Ангелу Меркель, успокоив ее партнеров по правящей коалиции — Христианско-социальный союз — и предотвратив саму коалицию от распада? Первая реакция подсказывает, что да, пишет журналист Мэтью Карничниг.

Члены руководства ХСС отмечают, что на саммите ЕС был сделан большой шаг к улучшению миграционной политики блока. По словам члена исполкома ХСС Ханса Михельбаха, "можно с некоторым удовлетворением заключить, что путь к общей европейской политике предоставления убежища ведет в правильном направлении".

Две недели назад лидер ХСС Хорст Зеехофер, возглавляющий министерство внутренних дел ФРГ, согласился дать Меркель время до брюссельского саммита для согласования единого для всего ЕС решения в вопросе мигрантов. В противном случае, пригрозил глава МВД, некоторых беженцев на границе Германии могут начать разворачивать обратно.

В воскресенье, 1 июля, возглавляемый Меркель Христианско-демократический союз (ХДС) и ХСС планируют провести отдельные внутренние совещания, чтобы обсудить итоги саммита и будущее их правящего правоцентристского альянса.

Пока что Меркель, похоже, выигрывает PR-войну: главные СМИ Германии описывают прошедший саммит Евросовета как крупный прорыв в сфере миграционной политики. На этом фоне ХСС было бы трудно оправдать разрыв коалиции с Меркель, даже если лидерам партии этого бы очень хотелось.

Ранее сообщалось, что саммит в Брюсселе — последний для Меркель шанс доказать неправоту критиков, обвиняющих ее ни много ни мало в развале Евросоюза. На кону, как уже не раз повторяла бундесканцлер, не миграционная политика Германии, а выживание самого ЕС.

Тем временем лидер правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Александер Гауланд считает решения саммита ЕС по ограничению миграции "полным бредом", передает ТАСС. Об этом он заявил на открывшемся 30 июня федеральном съезде партии в баварском Аугсбурге.

Договоренности саммита "ничего не стоят" и лишь отодвигают принятие реальных решений по преодолению кризиса с мигрантами, уверен Гауланд. Нынешнюю политическую ситуацию в Германии он уподобил обстановке в бывшей ГДР в 1989 году.

Сообщается, что для усиления охраны внешних границ Евросоюза Германия готова выделить дополнительные силы из числа сотрудников федеральной полиции, направив их, в частности, в Болгарию. Об этом говорится в цитируемом агентством DPA письме Ангелы Меркель, направленном руководителям партий правящей коалиции и их фракций в парламенте — ХДС, ХСС и Социал-демократической партии Германии.

Также предполагается укрепить силы европейского пограничного агентства Frontex, размещенные в Греции на границе с Македонией и Албанией. Эти меры Меркель хочет реализовать до конца августа. Также она заявила о возможной необходимости поддержать в вопросе защиты границ Словению и Хорватию.

По итогам саммита Меркель также высказалась по поводу планируемого выхода Великобритании из Евросоюза: по ее словам, это будет означать большие изменения, но ЕС продолжит поддерживать партнерские отношения с Соединенным Королевством. Это касается в том числе и сфер внешней политики и обороны, заявила бундесканцлер в своем еженедельном подкасте, размещенном на сайте германского правительства.

Меркель обещает "сделать все", чтобы сохранить тесное сотрудничество Берлина и Лондона в этих сферах и их партнерство в мире. Германию и Великобританию связывают членство в НАТО, общие позиции по вопросу сохранения атомного соглашения с Ираном и антироссийских санкций, отметила она. Однако, отметила она, то, как будет выглядеть будущее взаимодействие с Лондоном, во многом будет зависеть и от представлений Великобритании.

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