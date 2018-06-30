Московские парки закроют из-за "желтой" опасности

В Москве в субботу ожидают ухудшение погоды. После обеда в столицу придут грозы и дожди. Ветер усилится до 15-20 метров в секунду, пишет РИА Новости.

Московские власти решили избежать риска в условиях "желтого" уровня погодной опасности и закрыли парки. Запланированные на ВДНХ, в парке "Останкино", парке "Зарядье", парке "Музеон" и ЦПКиО массовые мероприятия отменены. Организаторы пообещали вернуть деньги за билеты.

Во время грозы спасатели рекомендуют гражданам находиться дома, закрыть форточки, отключить подачу газа и электричества. На улице нельзя прятаться около стен домов, на остановках, возле рекламных щитов и под деревьями.