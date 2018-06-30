Украинские власти "пытаются сварить суп, который у них не получается"

Усилия украинских политиков, спекулирующих на теме межнациональных отношений в Крыму и российском статусе полуострова, обречены на неудачу, заявил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский, его слова приводит РИА Новости.

"Попытки заигрывать с представителями народов, населяющих Крым, обречены заранее на неудачу", — сказал Полонский, комментируя высказывание экс-президента Украины Леонида Кравчука. Ранее бывший украинский лидер заявил, что предоставление полуострову особого статуса могло бы вернуть Крым в состав Украины. По мнению Кравчука, субъектом власти в Крыму будут крымские татары, — готовятся соответствующие поправки в Конституцию. Кравчук не уточнил, как Киев поступит с русским населением полуострова, которое составляет почти 70% жителей.

Полонский назвал заявления Кравчука заигрыванием перед "Меджлисом крымско-татарского народа" (организация запрещена в России). "Это их внутренняя кухня, на которой они пытаются сварить суп, который у них не получается".

Заместитель председателя комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель поддержал мнение Полонского и назвал заявление Кравчука попыткой "играть на национальной теме".

"Это крайне непорядочно и грязно. Обещание какой-то призрачной автономии — очередной блеф. Ни при каких условиях Крым не вернется в состав Украины. В Крыму мы видим межнациональное согласие, мир и взаимопонимание", — сказал Гемпель.

Ранее российский президент заявлял, вопрос Крыма "закрыт окончательно".