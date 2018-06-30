Опубликовано видео пожара на заправке в Ставрополе

В пятницу, 29 июня, на автозаправочной станции в Ставрополе произошел пожар, который запечатлела камера наблюдения, установленная на АЗС.

Возгорание произошло в тот момент, когда около колонки находился рейсовый автобус. Пламя перекинулось на маршрутное транспортное средство.

К счастью, справиться с огнем удалось достаточно быстро. По данным местных СМИ, в результате инцидента пострадал водитель автобуса.

Отметим, что схожее ЧП на заправке произошло в Ставрополе несколькими днями ранее – 26 июня на другой АЗС вспыхнул легковой автомобиль, происшествие попало на видео.