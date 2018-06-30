Чижов: евросанкции вредят "Минску"

Минским соглашениям может помешать решение саммита о продлении экономических ограничительных мер против России, считает постпред России при ЕС Владимир Чижов.

По словам Чижова, в ходе брифинга участники Евросовета сочли несвоевременной отмену санкций из-за отсутствия прогресса в реализации минский соглашений, но теперь нет стимула ни у Киева, ни у участников "нормадского формата" (Германия, Франция), ни у Евросоюза в целом.

Юридически санкции будут продлены только в июле с последующей публикацией в журнале ЕС. Срок продления – от 6 до 12 месяцев, передает "Интерфакс".

О своем отрицательном отношении к антироссийским санкциям заявила Италия, однако ее голос не стал определяющим, добавил Чижов.