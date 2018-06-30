Берлин не комментирует ситуацию с американскими военными

В МИД Германии не стали комментировать сообщения СМИ о планах вывода американских войск из этой страны. Хотя Пентагон уже опроверг эту информацию.

Между тем представитель Минобороны США заявил, что Совет национальной безопасности не обращался к ним с просьбой провести анализ возможных расходов передислокации войск США в Германии. По его словам, Пентагон постоянно перепроверяет целесообразность размещения войск в Европе и оценивает расходы. Он добавил, что США по-прежнему полностью привержены своим обязательствам в рамках НАТО, пишет ТАСС.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на анонимные источники в официальных кругах США написала, что Пентагон оценивает стоимость и последствия крупномасштабного вывода американских военных, размещенных в Германии, или их передислокации, например в Польшу. Эта пока предварительная оценка проводится на фоне нарастающей напряженности в отношениях между президентом США Дональдом Трампом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель".