Холмс рассказал, как надо уничтожать С-400
Для борьбы с российскими зенитно-ракетными комплексами ВВС США нужно объединить усилия с сухопутными войсками, пишет Military со ссылкой на главу боевого авиационного командования ВВС США генерала Джеймса Майкла Холмса.
Холмс пояснил, что возможности боевых самолетов ВВС США стали заметно ограничены после принятия на вооружение российскими войсками зенитно-ракетного комплекса С-400. Это связано с возросшей по сравнению с ЗРК предыдущего поколения С-300 дальностью комплексов. И теперь, чтобы "перехитрить" российские ЗРК, американской авиации нужна помощь сухопутных войск, сообщает издание.
Беспокойство американских военных вызывает тот факт, что С-400 ограничивают радиус боевого применения самолетов четвертого поколения. Возможности новых российских ЗРК Москва описывает как "убийца F-35", напомнил Холмс.
Генерал призвал объединить усилия авиации и сухопутных войск Америки для более эффективного противостояния российскому вооружению. Разведка, наблюдение, рекогносцировка, а также командование и управление — усиливать позиции по противостоянию российским системам планируется по всем направлениям, объединив различные инструменты.
"Мы продолжаем работать, чтобы использовать все наши инструменты, чтобы убедиться, что у нас есть способ противостоять им", — сказал Холмс.
С-400 — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности взята на вооружение российскими войсками в 2007 году. ЗРК предназначен для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. По мнению западных аналитиков, С-400, наряду с ОТРК "Искандер" и береговыми противокорабельными комплексами класса "Бастион", играет ключевую роль в новой концепции ВС России, известной на Западе как "Зона запрета доступа". Суть концепции в том, что войска НАТО не могут находиться и передвигаться в радиусе действия систем запретной зоны без риска нанесения им ощутимого ущерба.
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