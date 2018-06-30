Оружие в гробах и диверсанты: ополченцы раскрыли секреты силовиков

Украинские силовики вывозили из Донбасса оружие в цинковых гробах, заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко. Оружие поставляется в центральные, западные регионы Украины, а также в страны Восточной Европы

По словам Марочко, об этом стало известно после проверки 14 бригады ВС Украины СБУ. Однако командование переложило вину на рядовых, за незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами задержан военнослужащий 14 бригады рядовой Цибуленко П.Л., передает РИА Новости.

Марочко добавил, что украинское командование перебросило в зону проведения Операции объединенных сил диверсионно-разведывательную группу к линии соприкосновения в районе населенных пунктов Новотошковское — Желобок. Народная милиция республики ожидает обострения ситуации на Станично-Луганском направлении в связи с ротацией подразделений украинских подразделений, передает ТАСС.