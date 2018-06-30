МОК подал апелляцию в Федеральный суд Швейцарии по делу Легкова

Федеральный суд Швейцарии 28 июня получил апелляцию Международного олимпийского комитета (МОК), который оспаривает решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российского лыжника Александра Легкова.

Напомним, ранее суд восстановил результаты россиянина на домашних Играх в Сочи. МОК, ранее лишивший спортсмена золота марафона и серебра эстафеты, должен был отменить дисквалификацию Легкова, отмечает Sports.ru.

Добавим, что российский бобслеист Александр Зубков не стал опротестовывать лишение его двух золотых наград Сочи-2014.