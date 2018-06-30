Собянин поблагодарил волонтеров и анонсировал предвыборную программу

Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин посетил свой избирательный штаб и поблагодарил волонтеров за их работу по сбору подписей в его поддержку. По словам главы штаба Константина Ремчукова, за действующего мэра собрано более 50 тысяч подписей, около 39 тысяч из них планируется предоставить в Мосгоризбирком 2 июля.

Предвыборную программу Сергея Собянина предполагается сформировать до 1 августа, передает РИА Новости. После этого программу в течение месяца можно будет обсуждать с избирателями.

Ее основные направления, по словам самого кандидата, известны: это "транспорт, экология, социальная политика, здравоохранение, все те вещи, которые мы с самого начала сделали ключевыми". По словам столичного мэра, появляются и новые направления — в частности, активное развитие паллиативной и патронажной помощи, вопросы работы с бездомными животными. Также Собянин отметил "очень острые вызовы, связанные с экологией" и вышедшие в последнее время на первый план в связи с обстановкой в Подмосковье.

Среди присутствовавших на встрече с Собяниным членов его избирательного штаба были представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, полномочный представитель правительства в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский. Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября.

Прием документов для выдвижения кандидатов Мосгоризбирком начал 4 июня. Документы на выдвижение уже предоставили порядка 30 кандидатов, в том числе действующий мэр Сергей Собянин, который пойдет на выборы как самовыдвиженец.

Чтобы быть зарегистрированными, кандидатам в мэры нужно до 18:00 3 июля предоставить в избирком 110 подписей муниципальных депутатов для преодоления муниципального фильтра. Самовыдвиженцам помимо этого необходимо предоставить 36081 подпись избирателей.