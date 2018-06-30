Формула-1. Феттель выиграл третью практику в Австрии

На знаменитой трассе в Шпильберге продолжается девятый этап чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии. Победителем третьей свободной практики стал немец Себастьян Феттель из Ferrari.

Второе время показал британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон, третье — партнер Хэмилтона по команде финн Вальттери Боттас. Российский гонщик Williams Сергей Сироткин расположился в протоколе на последнем 20-м месте, его партнер по команде канадец Лэнс Стролл строчкой выше – 19-й.