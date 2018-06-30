Тодд Рирден станет новым тренером Овечкина, Кузнецова и Орлова

Действующие чемпионы Национальной хоккейной лиги из клуба "Вашингтон Кэпиталз" объявили имя нового главного тренера команды. Им стал Тодд Рирден, который сменил на этом ушедшего в "Нью-Йорк Айлендерс" Барри Троца. Теперь россияне Александр Овечкин и Евгений Кузнецов получили нового наставника.

Правда, гораздо больше назначению должен радоваться третий российский легионер "капиталистов" защитник Дмитрий Орлов, который гораздо больше общался с Рирденом, который с 2104 года работает в штабе "Вашингтона" и отвечал, в частности, за работу с линией обороны.

The Washington Capitals have named Todd Reirden the team’s head coach! #ALLCAPS



Reirden becomes the 18th head coach in #Caps history, after serving as an associate coach the last two seasons and assistant coach from 2014-16.



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До этого Рирден несколько сезонов был ассистентом Дэна Байлсмы в другом клубе НХЛ "Питтсбург Пингвинз". Как уже сообщали Вести.Ru, после победы в Кубке Стэнли нынешней весной Барри Троц не смог договориться с "Кэпиталз" об условиях нового контракта, ушел и через несколько дней возглавил "островитян" из Нью-Йорка.