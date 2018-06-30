Появилось видео массового ДТП в Крыму, где пострадали восемь человек

Четыре автомобиля столкнулись в Крыму на трассе, ведущей из Алушты в Ялту. Инцидент, произошедший в пятницу, 29 июня, попал в объектив регистратора очевидца.

Участниками ДТП стали два легковых автомобиля, микроавтобус и фургон. На записи видно, как последний вылетел на полосу встречного движения, перевернулся и практически "накрыл" легковушку.

События развивались столь стремительно, что водитель протараненного авто не успел ничего предпринять.

По данным СМИ, в результате аварии пострадали восемь человек, четверо из них госпитализированы.

Наиболее серьезные травмы получил мужчина, находившийся за рулем "Газели". Его удалось извлечь из искореженной кабины фургона только при помощи спасателей.