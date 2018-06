Буффон попрощался с футболистами и фанатами "Ювентуса"

Экс-голкипер футбольной сборной Италии и туринского клуба "Ювентус" Джанлуиджи Буффон официально покидает стан "Старой синьоры" по истечении контракта. Легендарный вратарь попрощался с командой и болельщиками "Юве". Он обратился к ним на своей странице в соцсети Twitter.

"17 лет в футболке "бьянконери" официально подошли к концу. 17 лет дружбы, партнерства, побед, поражений, трофеев, слов, злости, разочарований, счастья и множества других эмоций. Я никогда этого не забуду. Все это навсегда останется со мною", – написал Буффон.

17 anni in bianconero che si concludono ufficialmente oggi. 17 anni di amici, compagni, lacrime, vittorie, sconfitte, trofei, parole, rabbia, delusioni, felicità e tante, tantissime emozioni. Non dimenticherò mai nulla. Porterò sempre tutto con me. #FinoAllaFine pic.twitter.com/Qu1vb0UOH2