Ирак отгородился от Сирии колючей стеной

Стену из колючей проволоки для защиты от игиловцев (ИГИЛ, запрещено в России) построили на западной границе с Сирией в провинции Анбар иракские пограничники, заявил командующий пограничными войсками Ирака генерал-лейтенант Хамад Абдалла Ибрагим.

Ограждение оснащено тепловизорами, установлены сторожевые башни, развернуты мобильные патрули.

Щит безопасности обойдется почти в 3,4 миллиона долларов США. Помощь при строительстве оказывают американские военные.

Игиловцы начали оккупацию Ирака в 2014 году. В июне они захватили Мосул, объявив столицей халифата.

В 2015 году началась иракская освободительная кампания.

Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявлял о победе над экстремистами в 2017 году, но угроза терроризма сохраняется, передает ТАСС.