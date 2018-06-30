Пассажирский автобус "утонул" во время потопа в Барнауле. Видео

Пассажирский автобус не сумел преодолеть препятствие в виде огромной лужи, образовавшейся после сильного проливного дождя, прошедшего в Барнауле в субботу, 30 июня.

Маршрутное транспортное средство заглохло посреди "водоема", появившегося на проезжей части.

Пассажиры, находившиеся в салоне, попали в затруднительное положение и оказались поставлены перед выбором – дожидаться помощи извне, либо самостоятельно направиться "вброд" в сторону суши.

Схожие проблемы испытывали и другие участники движение, решившие испытать удачу на подтопленных улицах города. Судя по кадрам, которые публиковались очевидцами в сети, далеко не всем из них сопутствовала удача.