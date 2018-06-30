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30 июня 201816:21

Пассажирский автобус "утонул" во время потопа в Барнауле. Видео

ВКонтакте/Артём Лебедев

Пассажирский автобус не сумел преодолеть препятствие в виде огромной лужи, образовавшейся после сильного проливного дождя, прошедшего в Барнауле в субботу, 30 июня.

 

Маршрутное транспортное средство заглохло посреди "водоема", появившегося на проезжей части.

 

Пассажиры, находившиеся в салоне, попали в затруднительное положение и оказались поставлены перед выбором – дожидаться помощи извне, либо самостоятельно направиться "вброд" в сторону суши.

 

Схожие проблемы испытывали и другие участники движение, решившие испытать удачу на подтопленных улицах города. Судя по кадрам, которые публиковались очевидцами в сети, далеко не всем из них сопутствовала удача.

 

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