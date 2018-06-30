Тема:

Ситуация в Донбассе 1 час назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
30 июня 201817:06

Прилепин объяснил слова Захарченко о расстреле миротворцев

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Миротворцы ООН в случае входа в зону конфликта в Донбассе без согласия самопровозглашенных народных республик ДНР и ЛНР будут представлять собой мишени. Об этом заявил в эфире телеканала "Оплот ТВ" глава ДНР Александр Захарченко.

Слова Захарченко объяснил в эфире НСН его советник, заместитель командира батальона спецназа армии ДНР, писатель Захар Прилепин. По его мнению, хорошо, что такое предупреждение прозвучало: страны Запада берегут своих граждан, в каких бы войсках они ни находились, в том числе и ООН, и никто не позволит украинским силовикам ни самим, ни при помощи миротворцев ООН осуществить "позицию Киева — все зачистить и всех убить".

Миссия миротворцев ООН, по словам Прилепина, представляет собой попытку Украины "кого-то вместо себя впихнуть в этот конфликт", так как сами они боятся "до такой степени, что даже позиции свои оставили".

Украина ведет себя провокационно, понимая, что у них все меньше и меньше шансов, сказал Прилепин: возможно, встреча президентов Путина и Трампа увенчается какими-то договоренностями, после чего для Киева "вообще поезд уйдет". Чтобы процесс урегулирования конфликта был продуктивным, нужно вернуть минский формат, а в вопросе ввода миротворцев учесть мнения республик, добавил Прилепин.

В настоящее время Киев, по его словам, не признает народные республики Донбасса даже участниками переговорного процесса, "хотя вся Европа и минские соглашения признают". Миротворцев же ООН украинская сторона хочет "использовать как пушечное мясо", при этом, подчеркнул Прилепин, "конечно, по ним будут стрелять, если они войдут и начнут делать то, что с нами не согласовано".

Украина настаивает, что миротворцы в Донбассе должны размещаться как на линии разграничения, так и на границе между самопровозглашенными республиками и Россией. Москва выступает против такой конфигурации.

Минский формат соглашений президент Украины Петр Порошенко в начале июня объявил несуществующим. По его словам, есть только нормандский формат: в нем участвуют Киев, Москва, Берлин и Париж, а ДНР и ЛНР не считаются субъектами переговоров.

Ранее по теме

Сейчас

15:35

Уволен автор налога на дождь

15:00

Барнаул затопило

13:58

Московские парки закроют из-за "желтой" опасности

12:47

Самолет перевернулся при посадке под Красноярском

12:22

Путин утвердил антикоррупционный план

11:25

У бара в центре Таллина произошла стрельба

10:40

В Якутии сел на мель теплоход с 55 пассажирами

Показать все новости

Чемпионат мира по футболу 2018

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Антикоррупционный план: власти возьмутся за чиновников и иностранцев

Антикоррупционный план: власти возьмутся за чиновников и иностранцев

2 часа назад

Трансляции

Футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала. Франция - Аргентина
20:50

Футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала. Уругвай - Португалия
23:05

Все голы дня на ЧМ 2018/обзор матчей. Сборная мира. 30 июня

Завтра, 1 июля

16:50

Футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала. Испания - Россия
Все трансляции
Киев пригрозил Москве несуществующей "мощнейшей" ракетой

Киев пригрозил Москве несуществующей "мощнейшей" ракетой

17 минут назад
Прилепин объяснил слова Захарченко о расстреле миротворцев

Прилепин объяснил слова Захарченко о расстреле миротворцев

1 час назад
Названы продукты, провоцирующие рак и защищающие от него

Названы продукты, провоцирующие рак и защищающие от него

57 минут назад
Футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала. Франция - Аргентина. Прямая трансляция

Футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала. Франция - Аргентина. Прямая трансляция

1 час назад
Уволен автор налога на дождь

Уволен автор налога на дождь

2 часа назад
Нужна помощь: Анжелику Лаврик спасет операция по закрытию дефекта черепа с помощью имплантата

Нужна помощь: Анжелику Лаврик спасет операция по закрытию дефекта черепа с помощью имплантата

28.06.2018 13:20
Путин, Трамп, доллар и рубль: кто из них победит в июле?

Путин, Трамп, доллар и рубль: кто из них победит в июле?

29.06.2018 12:46
Никонов: американцы не смогут "разменять" признание Крыма на уступки

Никонов: американцы не смогут "разменять" признание Крыма на уступки

1 час назад
Холмс рассказал, как надо уничтожать С-400

Холмс рассказал, как надо уничтожать С-400

2 часа назад
Украина признала, что на море может показать России только дулю

Украина признала, что на море может показать России только дулю

6 часов назад
Помогите спасти пальчики маленькому Теме

Помогите спасти пальчики маленькому Теме

29.06.2018 08:22
Евросоглашение по мигрантам вышло рыхлым и компромиссным

Евросоглашение по мигрантам вышло рыхлым и компромиссным

23 минуты назад
Формула-1. Боттас выиграл квалификацию Гран-при Австрии

Формула-1. Боттас выиграл квалификацию Гран-при Австрии

28 минут назад
Польша объявила о своем праве требовать скидку на российский газ

Польша объявила о своем праве требовать скидку на российский газ

36 минут назад
Все больше украинцев едут в Крым

Все больше украинцев едут в Крым

50 минут назад
Испанский инженер требует признать его права изобретателя системы VAR

Испанский инженер требует признать его права изобретателя системы VAR

58 минут назад
Сильный ливень спровоцировал потоп в терминале аэропорта Внуково

Сильный ливень спровоцировал потоп в терминале аэропорта Внуково

1 час назад
Ирак отгородился от Сирии колючей стеной

Ирак отгородился от Сирии колючей стеной

1 час назад
Пассажирский автобус "утонул" во время потопа в Барнауле. Видео

Пассажирский автобус "утонул" во время потопа в Барнауле. Видео

1 час назад
Собянин поблагодарил волонтеров и анонсировал предвыборную программу

Собянин поблагодарил волонтеров и анонсировал предвыборную программу

2 часа назад
Появилось видео массового ДТП в Крыму, где пострадали восемь человек

Появилось видео массового ДТП в Крыму, где пострадали восемь человек

2 часа назад
PR-война: Меркель готова усилить охрану границ ЕС

PR-война: Меркель готова усилить охрану границ ЕС

2 часа назад
Оружие в гробах и диверсанты: ополченцы раскрыли секреты силовиков

Оружие в гробах и диверсанты: ополченцы раскрыли секреты силовиков

3 часа назад
Берлин не комментирует ситуацию с американскими военными

Берлин не комментирует ситуацию с американскими военными

3 часа назад
Игроки сборной России обратились к болельщикам перед матчем с Испанией

Игроки сборной России обратились к болельщикам перед матчем с Испанией

3 часа назад
Украинские власти "пытаются сварить суп, который у них не получается"

Украинские власти "пытаются сварить суп, который у них не получается"

3 часа назад
Чижов: евросанкции вредят "Минску"

Чижов: евросанкции вредят "Минску"

3 часа назад
Опубликовано видео пожара на заправке в Ставрополе

Опубликовано видео пожара на заправке в Ставрополе

4 часа назад
Порошенко выдумал "тест для Кремля"

Порошенко выдумал "тест для Кремля"

4 часа назад
Полицейские скрутили буйного мужчину, крушившего чужие авто в Благовещенске. Видео

Полицейские скрутили буйного мужчину, крушившего чужие авто в Благовещенске. Видео

4 часа назад
Мишустин пообещал самозанятым понятную налоговую систему

Мишустин пообещал самозанятым понятную налоговую систему

4 часа назад
Британские военные устроят праздник в городе, где отравили Скрипалей

Британские военные устроят праздник в городе, где отравили Скрипалей

4 часа назад
Звезде с мировым именем отказали в свадьбе в собственной часовне

Звезде с мировым именем отказали в свадьбе в собственной часовне

5 часов назад
Самолет перевернулся при посадке под Красноярском

Самолет перевернулся при посадке под Красноярском

5 часов назад
Сборная России тренируется в полном составе и под присмотром Мутко

Сборная России тренируется в полном составе и под присмотром Мутко

5 часов назад
Матвиенко рассказала, чем американские конгрессмены займутся в России

Матвиенко рассказала, чем американские конгрессмены займутся в России

5 часов назад
Квинси Промес признался в избиении жены и выпущен из тюрьмы

Квинси Промес признался в избиении жены и выпущен из тюрьмы

5 часов назад
Россия призывает деполитизировать энергосотрудничество

Россия призывает деполитизировать энергосотрудничество

6 часов назад
Первые истребители Су-57 готовы к отправке в войска

Первые истребители Су-57 готовы к отправке в войска

7 часов назад
Японская ракета МОМО взорвалась через несколько секунд после старта

Японская ракета МОМО взорвалась через несколько секунд после старта

14 часов назад
Популисты захватили Европу?

Популисты захватили Европу?

17 часов назад
Посчитали-прослезились: сколько на самом деле стоит ремонт кроссовера Toyota

Посчитали-прослезились: сколько на самом деле стоит ремонт кроссовера Toyota

20 часов назад
Сергей Шнуров и группировка "Ленинград" записали песню для "России"

Сергей Шнуров и группировка "Ленинград" записали песню для "России"

29.06.2018 11:05
Китайское метро начали патрулировать свинки Пеппы

Китайское метро начали патрулировать свинки Пеппы

7 часов назад
Как мошенники воруют деньги с помощью WhatsApp

Как мошенники воруют деньги с помощью WhatsApp

29.06.2018 14:22
Современные люди болеют раком в 50 раз чаще древних

Современные люди болеют раком в 50 раз чаще древних

28.06.2018 09:50