Прилепин объяснил слова Захарченко о расстреле миротворцев

Миротворцы ООН в случае входа в зону конфликта в Донбассе без согласия самопровозглашенных народных республик ДНР и ЛНР будут представлять собой мишени. Об этом заявил в эфире телеканала "Оплот ТВ" глава ДНР Александр Захарченко.

Слова Захарченко объяснил в эфире НСН его советник, заместитель командира батальона спецназа армии ДНР, писатель Захар Прилепин. По его мнению, хорошо, что такое предупреждение прозвучало: страны Запада берегут своих граждан, в каких бы войсках они ни находились, в том числе и ООН, и никто не позволит украинским силовикам ни самим, ни при помощи миротворцев ООН осуществить "позицию Киева — все зачистить и всех убить".

Миссия миротворцев ООН, по словам Прилепина, представляет собой попытку Украины "кого-то вместо себя впихнуть в этот конфликт", так как сами они боятся "до такой степени, что даже позиции свои оставили".

Украина ведет себя провокационно, понимая, что у них все меньше и меньше шансов, сказал Прилепин: возможно, встреча президентов Путина и Трампа увенчается какими-то договоренностями, после чего для Киева "вообще поезд уйдет". Чтобы процесс урегулирования конфликта был продуктивным, нужно вернуть минский формат, а в вопросе ввода миротворцев учесть мнения республик, добавил Прилепин.

В настоящее время Киев, по его словам, не признает народные республики Донбасса даже участниками переговорного процесса, "хотя вся Европа и минские соглашения признают". Миротворцев же ООН украинская сторона хочет "использовать как пушечное мясо", при этом, подчеркнул Прилепин, "конечно, по ним будут стрелять, если они войдут и начнут делать то, что с нами не согласовано".

Украина настаивает, что миротворцы в Донбассе должны размещаться как на линии разграничения, так и на границе между самопровозглашенными республиками и Россией. Москва выступает против такой конфигурации.

Минский формат соглашений президент Украины Петр Порошенко в начале июня объявил несуществующим. По его словам, есть только нормандский формат: в нем участвуют Киев, Москва, Берлин и Париж, а ДНР и ЛНР не считаются субъектами переговоров.