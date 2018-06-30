Евросоглашение по мигрантам вышло рыхлым и компромиссным

Постпред России при ЕС Владимир Чижов прокомментировал прессе итоги саммита европейских лидеров, пишет ТАСС. Главы Евросоюза собрались в Брюсселе 28-29 июня, чтобы найти решение проблемы незаконных мигрантов.

Чижов считает, что противоречия между европейскими странами и не могли привести к другому результату, нежели "довольно рыхлый и явно компромиссный по формулировкам текст". Об этом свидетельствует девятичасовое обсуждение, сказал Чижов.

По словам постпреда, проблема незаконных мигрантов вышла на первый план внутриполитической повестки в ряде стран. Италия, Греция и Испания первыми принимают поток нелегалов, хотя сами мигранты стремятся в Германию.

Чижов уверен, что главы государств и правительств 28 стран были обречены на достижение соглашения, потому что это лучше, чем "вообще никакого итогового документа". "Вряд ли есть основания считать это прорывом", — заявил Чижов.

Глава Евросовета Дональд Туск признал, что ЕС пока не способен завершить миграционный кризис.

Саммит ЕС постановил, что члены союза будут размещать мигрантов на своей территории на добровольной основе. Плюс Турция получит 3 миллиарда евро на содержание беженцев. Важным решением стало то, что мигрантов будут фильтровать в специальных центрах за границами ЕС.