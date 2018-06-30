Все больше украинцев едут в Крым

Все больше украинских туристов выбирают для отдыха Крым. Из-за наплыва желающих отдохнуть на полуострове на пограничных пунктах со стороны Украины скапливаются многочасовые очереди. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка.

"С каждым днем увеличивается количество туристов, приезжающих в Крым, в том числе из Украины. Едут на отдых, лечение и оздоровление", — сказал Черняк.

Он отметил, что с конца июня Крым вошел в пик высокого летнего сезона.

"Предполагаю, что в этом году Крым посетят около миллиона отдыхающих из Украины", — подчеркнул Черняк.

По словам парламентария, причина высокого спроса на отдых в Крыму у украинцев объясняется уникальностью климата и крымским гостепириимством.

Ранее власти Крыма предложили ввести безвизовый режим для иностранных туристов, приезжающих на лечение.