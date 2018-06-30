Сильный ливень спровоцировал потоп в терминале аэропорта Внуково

Пассажиры, оказавшиеся днем 30 июня, в терминале аэропорта Внуково стали свидетелями небольшого потопа, спровоцированного сильным ливнем, обрушившимся на столичный регион.

Стекло, установленное в зале вылетов воздушной гавани, не выдержало напора, и вода полилась внутрь.

Люди, ожидавшие вылета своих рейсов, охотно снимали происходящее на камеры мобильных телефонов и живо обсуждали инцидент.

В субботу на территории Москвы и Московской области прошел сильный ливень. Гидрометцентр России объявил "желтый" уровень опасности.

В связи с этим на территории столицы были внесены коррективы в деятельность некоторых площадок для массового отдыха.

"С 15:00 в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями территория ВДНХ будет закрыта, включая парк "Останкино". Все запланированные мероприятия отменены. Купленные билеты на сегодня, 30 июня, будут компенсированы", — говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ВДНХ.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин в своем аккаунте в Twitter предупредил москвичей и гостей города о введении "ограничений в работе парков, уличной торговли и временные ограничения в работе фанзоны на Воробьевых горах".