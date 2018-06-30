Названы продукты, провоцирующие рак и защищающие от него

Переработанное мясо, пестициды, искусственные пищевые добавки способны спровоцировать онкологические заболевания, сообщает британский журнал Which?.

Which?, специализирующийся на проверке качества товаров и услуг, опубликовал список наиболее опасных продуктов.

Так, рак желудка и кишечника может вызвать переработанное красное мясо, в котором содержится много канцерогенов. Это бекон, колбаса, салями. Употребление 50 граммов колбасы в день повышает риск развития рака кишечника, ссылается журнал на данные ВОЗ.

Хотя прямой между пищевыми добавками и раком не выявлено, их употребление негативно сказывается на здоровье человека.

Кроме того, курение повышает риск появления по крайней мере 15 разновидностей рака. Алкоголь провоцирует онкологию в 3% случаев.

Чтобы снизить вероятность развития рака, ученые рекомендуют употреблять продукты с высоким содержанием пищевых волокон, минералов и антиоксидантов. Это помидоры, черника, брокколи, шпинат, зеленый чай.