Испанский инженер требует признать его права изобретателя системы VAR

Страсти вокруг используемой на чемпионате мира системы видео-помощи футбольным арбитрам перешли из спортивной в технологическую и даже юридическую плоскость. Инженер из Испании Франсиско Лопес требует от Международной федерации футбола признать его автором изобретения. И хочет от ФИФА денег.

Лопес утверждает, что именно ему принадлежит идею использования повторов спорных моментов во время футбольных матчей и он, якобы, передал соответствующее предложение Министерству образования и культуры Испании еще в далеком 1999 году. Свой проект он называет "Футбол XXI века: технологии будущего для судей".

После того, как система видео-помощи арбитрам (VAR) стала использоваться ФИФА на чемпионате мира в России, Лопес направил в Королевскую испанскую футбольную федерацию и всепланетное ведомство требование запрета на данную технологию. Теперь же, как сообщает издание Marca, он требует от ФИФА 15 млн евро.

"То, что я себе представлял почти 20 лет назад, сейчас и используется в мировом футболе. Но это то же самое, что можно было сделать и в 1999 году", – сказал Лопес, который намерен судиться с ФИФА, если она откажется признать его права.