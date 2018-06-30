Польша объявила о своем праве требовать скидку на российский газ

Арбитражный суд в Стокгольме признал право польской нефтегазовой компании PGNiG требовать снижения цены в долгосрочном контракте, на основании которого российский "Газпром" поставляет газ в Польшу.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу польской компании, стокгольмский арбитраж признал доводы PGNiG по так называемому Ямальскому контракту.

Глава PGNiG Петр Вожняк сообщил, что суд удовлетворил ключевые аргументы PGNiG и отверг формальные доводы "Газпрома". "Мы ожидаем снижения до уровня рыночной цены в более поздней стадии разбирательства", — указал он.

Ямальский контракт был подписан в 1996 году и действует до 2022 года. Он предусматривает поставки в Польшу до 10 миллиардов кубометров газа в год. В 2012 году стоимость газа для Польши по этому контракту уже была снижена на 10 процентов. Компания PGNiG подала иск в арбитраж в Стокгольме к ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" 1 февраля 2016 года.