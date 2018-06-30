Формула-1. Боттас выиграл квалификацию Гран-при Австрии

В австрийском Шпильберге на автодроме "Ред Булл Ринг" прошли квалификационные заезды очередного этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1". Победу и первое место на стартовой решетке завоевал финн Валттери Боттас из команды Mercedes. Россиянин Сергей Сироткин из Williams занял 18-е место.

На первой линии воскресного Гран-при Австрии будут стоять два болида Mercedes: за Боттасом, показавшим время 1 мин. 3,130 сек., расположился чемпион мира британец Льюис Хэмилтон. В шестерку лучших также вошли немец Себастьян Феттель, финн Кими Райкконен (оба – Ferrari), голландец Макс Ферстаппен (Red Bull) и француз Ромен Грожан (Haas).

Российский гонщик команды Williams Сергей Сироткин не прошел во вторую серию квалификации, опередив только двух аутсайдеров. Между тем его напарник канадец Лэнс Стролл сумел войти в число 15-ти лучших, хотя и занял последнее место во второй сессии заездов.