Франция – Аргентина. После первого тайма счет 1:1

В Казани завершился первый тайм стартового матча плей-офф чемпионата мира по футболу. В 1/8 финала встречаются сборные Франции и Аргентины. После первого тайма счет 1:1.

Французы активнее начали встречу и уже на 9-й минуте получили право на опасный штрафной по центру, который заработал Килиан Мбаппе. К мячу подошел Антуан Гризманн и хорошо пробил, но мяч после его удара попал в перекладину.

Уже две минуты спустя Мбаппе сделал отличный рывок с центра поля и добежал до штрафной площади, где его сбил бывший защитник "Спартака" Маркос Рохо. Судья назначил пенальти, который уверенно реализовал Гризманн. 1:0.

Затем неугомонный Мбаппе заработал право на еще один опасный штрафной. Однако мяч после удара Поля Погба полетел значительно выше ворот.

Сборная Аргентины за весь тайм имела лишь один опасный момент. И он сразу завершился голом. На 41-й минуте Анхель Ди Мария один получил мяч перед штрафной и моментально пробил. Мяч по красивой траектории влетел в самую девятку ворот Уго Льориса. 1:1.

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