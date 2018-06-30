Слуцкий пояснил значение сигнала Трампа

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал сигналом слова президента США Дональда Трампа о возможном признании Крыма российским. "Посмотрим", — бросил Трамп американским журналистам ранее.

По мнению Слуцкого, Трамп намерен провести встречу с президентом России Владимиром Путиным с благоприятным фоном. Пусть Трамп был и остается "заложником внутренней американской политики", считает депутат, но Трамп хочет возродить диалог с Москвой.

"Его желание "поладить с президентом Путиным" не является только лишь фигурой речи", — сказал Слуцкий.

В то же время, России не следует обольщаться. Вслед за громкими словами Трампа о намерении дружить с Россией обычно шли новые санкции.

"Добровольность выбора крымчан по присоединению к России признается всеми европейскими политиками, побывавшими с 2014 года на полуострове", — отметил Слуцкий.

Встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля в Хельсинки.