Артеменко: Киеву было выгодно потерять Крым

Причиной потери Крыма Украиной бывший депутат Верховной рады Андрей Артеменко назвал умышленную бездеятельность тогдашних политических сил. Об этом политик заявил в интервью украинскому телеканалу ZIK.

"Бездеятельность тех руководителей, которые в тот момент должны были принимать решение, — это преступная, умышленная бездеятельность", — сказал Артеменко в интервью.

Обвиняя украинские власти в бездействии, политик высказал мнение, что им было выгодно воссоединение полуострова с Россией. Это позволило Киеву избавиться от оппозиционных избирателей.

"Им было выгодно, чтобы эти люди, эти избиратели, ушли с территории Украины и не голосовали. Так как они были бы избирателями других политических сил. А они в это время делили портфели", — считает экс-депутат.

Андрей Артеменко, бывший депутатом Рады с 2014 по 2017 годы, известен планом нормализации российско-украинских отношений. Среди предложений политика: передача Крыма в аренду России на 50—100 лет. На Артеменко было заведено дело по статье "Государственная измена". В мае его лишили украинского, позднее — и депутатского мандата.