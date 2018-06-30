Ураган повалил дерево на машины, ехавшие по шоссе в Люберцах. Видео

Очевидец запечатлел на видео последствия падения дерева на легковой автомобиль. По утверждения автора ролика, инцидент произошел днем в субботу на Зенинском шоссе в подмосковных Люберцах.

На записи видно, что дерево не устояло под напором стихии и рухнуло на проезжую часть, упав на проезжавшее транспортное средство. Еще одно поврежденное авто можно наблюдать в самом конце ролика.

О пострадавших в результате необычного дорожно-транспортного происшествия пока не сообщается.

Как сообщалось ранее, 30 июня на территории Москвы и Московской области прошел сильный ливень. Был объявлен "желтый" уровень опасности и введены ограничения в работе парков, уличной торговле и в работе фанзоны на Воробьевых горах.

Пользователи сети делятся съемками разгула стихии в социальных сетях. В частности, было опубликовано видео из аэропорта Внуково, где в результате ливня случился небольшой потоп.