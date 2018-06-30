Дамаск: в присутствии США в Сирии не осталось смысла

Американское присутствие в Сирии больше смысла не имеет, нужно выводить войска, считает сирийский парламентарий и секретарь Народного совета (парламента) Халед аль-Абуд.

Раньше считалось их присутствие необходимым, поскольку речь шла о разделении страны, добавил сирийский чиновник.

Он предположил, что на предстоящем российско-американском саммите лидеры США и России Дональд Трамп и Владимир Путин будут обсуждать Сирию, но если у Путина есть достижения и союзники, у Трампа ничего нет.

Ранее сообщалось, что в Хельсинки 16 июля будет обсуждаться вопрос вывода американских войск из Сирии. Трамп уже обсуждал эту тему в Белом доме с королем Иордании Абдаллой II.

Согласно плану Трампа, Сирия вернет контроль над территорией в районе иорданской границы, но Кремль должен гарантировать, что Дамаск не будет преследовать повстанцев, передает РИА Новости.