Хаменеи напомнил Трампу о провале шестерых его предшественников

Экономическое давление США на Иран проводится для того, чтобы настроить иранцев против собственного правительства, считает духовный лидер и руководитель Исламской Республики аятолла Али Хаменеи.

"Они используют экономическое давление, чтобы отделить народ от системы, но шесть президентов США ранее пробовали это сделать, и им пришлось сдаться", — приводит слова Хаменеи ТАСС.

Между тем официальный представитель иранского МИД Бахрам Гасеми заявил, что Евросоюз пока не представил пакет предложений для того, чтобы убедить Иран остаться в ядерной сделке после выхода из нее США. Он указал, что как только внешнеполитическое ведомство страны получит пакет предложений, оно сразу объявит об этом и начнет изучать представленные материалы. Пока европейские страны находятся на заключительной стадии переговоров по этому вопросу, добавил Гасеми.

Представитель МИД также заявил, что при решении вопроса о продолжении своего участия в ядерной сделке его страна будет руководствоваться своими национальными интересами.

Президент Ирана Хасан Роухани на днях пообещал поставить "на колени" Соединенные Штаты Америки.

О выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий — сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на снятие соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС, американский президент Дональд Трамп объявил 8 мая текущего года.