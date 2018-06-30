Новый трамвай заряжается за 20 секунд на остановках
Во французской Ницце запущен инновационный трамвай: он работает без контактной сети, получая необходимую для движения энергию во время остановок. Пока он будет курсировать по маршруту между административным центром Ниццы и районом Маньян на западе города, пишет Le Parisien.
Вместо традиционной контактной сети и токосъемников используется система статичной наземной подзарядки (SRS), разработанная французской компанией Alstom для трамваев и электробусов, в том числе стороннего производства. Система позволяет хранить "энергию на борту, чтобы подзарядить трамвай во время остановок для посадки и высадки пассажиров. Процесс подзарядки на остановке требует менее двадцати секунд. Более того: около 30 процентов электроэнергии, необходимой для работы трамвая, будет производиться во время его торможения.
Пока запущен семикилометровый участок маршрута общей протяженностью 11,3 километра, который свяжет порт с аэропортом Ницца-Лазурный берег. Вся дорога займет 26 минут. Из-за производственных накладок пока поставлены лишь пять из восьми запланированных составов. Проезд в них будет бесплатным до 2 сентября. На субботу, 30 июня, в Ницце запланировано много праздничных мероприятий по случаю запуска этого нового вида транспорта, а в следующем году планируется открыть и подземный участок линии.
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