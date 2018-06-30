Трамп вызвал негодование жителей всех штатов

Жители всех пятидесяти американских штатов вышли на улицы с критикой миграционной политики президента Дональда Трампа. Марши и акции протеста объединяет лозунг "Соединим семьи", пишет "Интерфакс".

Манифестанты требуют немедленного прекращения порочной практики отъема детей у нелегалов. Дополнительные требования — свобода для задержанных и отказ властей от политики "нулевой терпимости".

Протесты затронули столь широкие слои американского общества, что, к примеру, в Техасе, Массачусетсе и Калифорнии пройдут десятки манифестаций.