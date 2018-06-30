Москву будет заливать всю ночь и еще завтра

Проливные дожди и грозы с порывистым ветром будут идти в Москве в течение ближайших суток, сообщает РИА Новости со ссылкой на специалистов Центра погоды "Фобос".

"Дожди будут идти всю ночь субботы и продолжатся завтра", — уточнил специалист "Фобоса" Александр Синенков. По его словам, дожди прошли в Москве и практически по всему Подмосковью, исключая только северо-восток региона.

Непогода не сказалась на работе аэропортов столичного транспортного узла. Однако пассажиры Внукова стали свидетелями небольшого потопа. Стекло, установленное в зале вылетов, не выдержало напора дождя, и вода полилась внутрь.

В столице в связи с предупреждением МЧС была сокращена работа развлекательных площадок и ограничен доступ посетителей в некоторые парки и другие места массового отдыха. Так, после 15.00 по метеоусловиям была закрыта вся территория ВДНХ, включая парк "Останкино"; ограничен доступ в фан-зону на Воробьевых горах.

В подмосковном Подольске ветер повалил семь деревьев.

Во время непогоды никто из жителей не пострадал. А в Люберцах дерево упало на автомобили, которые двигались по Зенинскому шоссе. На видео, размещенном в интернете очевидцем, видно, что дерево рухнуло на проезжую часть и повредило несколько автомобилей. По предварительным данным, пострадавших нет.

По предварительным прогнозам метеорологов, до конца субботы в Москве выпадет до трети месячной номы осадков. "В субботу в Москве выпадет около 24 миллиметров осадков, что составляет примерно треть от месячной нормы — норма осадков в июне составляет 75 миллиметров", — прогнозируют в "Фобосе". Скорость ветра при порывах может достигать 15—22 метров в секунду. Вероятно выпадение града.

Непогода продолжится в первый день июля. В воскресенье ожидается кратковременный дождь, местами сильный, вероятны грозы. Ветер преимущественно юго-восточный.