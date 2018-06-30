Сергей Сироткин: квалификация получилась неутешительной

Российский гонщик чемпионата "Формулы-1" Сергей Сироткин, выступающий за команду Williams, прокомментировал результат квалификации Гран-при Австрии, которая прошла в австрийском Шпильберге на автодроме "Ред Булл Ринг". Россиянин занял в ней 18-е место.

"Это была неутешительная квалификация, — сказал Сироткин, которого цитирует пресс-служба команды. — У нас был темп пробиться во второй сегмент. Забегая вперед на завтра, скажу, что наш темп вор время длинной серии во время второй тренировки был многообещающим, поэтому я готов к завтрашней борьбе".