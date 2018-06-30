Возмущенных "кремлевской пропагандой" эстонцев пригласили в Россию

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян пригласила эстонских студентов в Россию, чтобы лично убедиться в том, как строится работа российских СМИ.

"Дорогие студенты, повесить ярлыки вы всегда успеете, а пока — ждем вас в Москве. Организуем, покажем и расскажем, как мы работаем", — цитирует Симоньян Sputnik Эстония.

Студенты эстонского Тарту пожаловались на лекцию журналиста Ванессы Били. Мероприятие было организовано Институтом исследований России и Евразии Уппсальского университета (Швеция). В своей лекции Били упоминала инициативы СССР по запрету военной пропаганды на международном уровне, выдвинутые в 1953 и 1957 годах.

Мнение Били о том, что российские СМИ могут сообщать более объективную информацию, чем западные, вызвало у студентов протест — они стали демонстративно покидать аудиторию. Позднее руководству Уппсальского университета поступила жалоба на "оголтелую советско-русскую пропаганду". А от Били потребовали извинений.

Били рассказала, что во время лекции один из студентов выкрикнул с места: "Заткнись и сядь!"

По ее мнению, такое поведение может быть как следствием плохого воспитания, так и общим негативным отношением к России в Эстонии.