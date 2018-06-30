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Футбол-2018 50 минут назад
За себя, за близких, за страну: российские футболисты попробуют сделать чудо
1 июля в 1/8 сойдутся Россия и Испания. Останется ли первенство после этого по-русски чемпионатом или по-испански мундиалем? Главный тренер нашей команды Станислав Черчесов сказал, что против команды такого уровня, как Испания, нужно просто найти противоядие. А игроки сборной России обратились к болельщикам.
Такой открытой и сентиментальной наша сборная еще никогда не была. Ведущие игроки команды накануне встречи с Испанией благодарят фанатов за поддержку. Зобнин, Газинский, Кутепов, Черышев обещают биться — за себя , за близких, за страну. Слова, которым сложно не поверить.
"Выложимся на сто процентов. Поддерживайте нас, и мы будем радовать вас. Вместе мы – сила. Постараемся идти дальше, пройти Испанию, чтобы вы гордились нами", — сказали футболисты.
Чувство гордости игра сборной на этом чемпионате уже подарила. И не раз. Даже самые верные фанаты и предположить не могли, что матч открытия закончится с таким счетом: 5:0 в пользу России. Саудовской Аравии можно было только посочувствовать. Газинский, Черышев, Дзюба — голы на любой вкус.
Главный тренер сборной Черчесов не скрывает улыбку. Игра, что называется, в одни ворота. Снова отличается Черышев, и, наконец, Головин ставит точку. Страна от Калининграда до Камчатки ликует.
Те, кто далек от футбола, подсказали формулу от канцлера Горчакова: "Россия сосредоточивается". И это подтвердила игра с Египтом. Один из лучших форвардов мирового футбола — Мохаммед Салах — оказался бессилен против нашей обороны. Атака — на высоте. Снова отличаются Черышев и Дзюба.
Тактика Черчесова работает. Не становится ложкой дегтя единственный гол африканцев, забитый под конец матча с пенальти. Итоговый счет – 3:1. Россия — в плей-офф чемпионата мира. Впервые в своей истории. Результат вопреки прогнозам скептиков.
"Честно говоря, уже плохо помню гол. Была великолепная передача Кутепова, и получилось забить. Самое главное — победили. Вся страна, думаю, счастлива. Всем спасибо за поддержку", — отметил Артем Дзюба, нападающий сборной России.
В России — футбольный бум. Черчесов — новый герой уличной живописи. "Ты просто космос, Стас" — песня группы Ленинград — главный хит этого лета.
Зарубежные скауты сватают российских игроков в сильнейшие клубы мира. Полузащитник Головин вот-вот перейдет в «Челси», защитник Кутепов — в «Фиорентину». Эйфория, которую прекратила сборная Уругвая, страны, где футбол — обязательная дисциплина в школе.
0:3 от двукратных чемпионов мира-южноамериканцев Россию спустили с небес на землю. Наша сборная хоть и играла без Головина и Жиркова, на фоне Уругвая выглядела бледно. Теперь — время выводов. В 1/8 соперник более чем серьезный — испанцы. Ставки не в нашу пользу, но болельщики продолжают верить в команду.
"Мы верим, наши могут сделать чудо, они уже его сделали. Если с таким настроем будем играть, как групповой этап, дойдем до финала. Просто наши соперники недооценивают нас", — считают фанаты.
Соперники России испанцы на первом месте своей группы оказались со скрипом, начав чемпионат вообще с отставки главного тренера Лопетеги. На страте уже под руководством Фернандо Йеро "Красная фурия" выдала, пожалуй, самый фееричный матч чемпионата, сыграв вничью с португальцами – 3:3. В составе действующих чемпионов Европы блистал Роналду. У испанцев — традиционно Иньеста, Иско, Диего Коста.
То, что с испанцами можно и нужно играть на равных, показали не только португальцы. Набравшийся упрямства Иран дался "фурии" с трудом – 1:0. Марокканцы и вовсе добились ничьей — 2:2 . И Испания совсем не выглядит непроходимой. Пять пропущенных мячей дают надежду, но не лишают красно-желтых статуса суперфаворитов.
"На футбольном поле мы попытаемся обыграть русских. Они очень хорошо подготовлены физически, играют компактно. Чемпионат мира тем и отличается, что шанс здесь есть у всех", — отметил полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста.
Важная деталь. Сборная Испании ни разу, выступая на чемпионатах мира или Европы, не побеждала хозяев соревнований. Хотя статистика встреч с нашей сборной пока в пользу "Красной фурии": четыре раза Россия проиграла, две встречи свела в ничью.
Как победить испанцев? Формулу успеха Черчесову подсказать может наш испанец Денис Черышев. Он вырос в Мадриде. Окончил школу величайшего клуба мира – "Реала". На предматчевой пресс-конференции на вопросы журналистов Денис отвечает попеременно, то на русском, то на чистейшем испанском.
"России будет тяжело. Это блестящая команда, но у нас тоже есть свои достоинства, так давайте воспользуемся ими. Я считаю, мы можем переиграть любую команду. Надо верить только в победу", — подчеркнул Черышев.
Перед матчем на удачу в гости к сборной зашел Гус Хидинг. Бывший главный тренер — в обнимку с нынешним. Черчесов по-своему перевел речь голландца. Обе ироничные версии футболистам понравились.
"В первую очередь, хочу сказать, что очень рад здесь находиться. Вы дошли так далеко — это неожиданно для меня. Откровенно говоря, я не ожидал от вас таких результатов", — отметил Хиддинк. Перевод Черчесова был в шутливой форме и вызвал аплодисменты спортсменов: "Он говорит следующее: "Не хотел вас видеть, но тренер привел. Со мной вы были бы лучше, но вам не повезло. На улице прохожу, говорят: "Давай, усы надень".
Удача — важный элемент, но для победы над "Красной фурией" одного везения мало . Испания — команда звездная и опытная, за последние два года не проиграла ни одного матча. Россия только стремится к подобным результатам, но на нашей стороне поддержка 80-тысячного стадиона, страны и да и вообще всех болельщиков, столь благодарных нам за этот чемпионат.
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