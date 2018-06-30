Американский и саудовский лидеры поговорили о нефти

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд побеседовал с американским президентом Дональдом Трампом.

В ходе разговора обсуждались отношения между странами. Также говорилось о необходимости сохранять стабильность нефтяных рынков. Данных о повышении нефтедобычи в пределах 2 миллионов баррелей в сутки не поступало.

Ранее Трамп написал твит, что король Саудовской Аравии согласился увеличить добычу нефти.

Just spoke to King Salman of Saudi Arabia and explained to him that, because of the turmoil & disfunction in Iran and Venezuela, I am asking that Saudi Arabia increase oil production, maybe up to 2,000,000 barrels, to make up the difference...Prices to high! He has agreed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 июня 2018 г.

В 2016 году страны ОПЕК+ договорились сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Сделка продлена до конца 2018 года.

23 июня ОПЕК+ поставила цель уйти от перевыполнения сделки. Это означает увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки.

22 июня Трамп написал твит с призывом увеличить добычу, чтобы сдержать цены, передает РИА Новости.