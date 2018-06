Американский и саудовский лидеры поговорили о нефти

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд побеседовал с американским президентом Дональдом Трампом.

В ходе разговора обсуждались отношения между странами. Также говорилось о необходимости сохранять стабильность нефтяных рынков. Данных о повышении нефтедобычи в пределах 2 миллионов баррелей в сутки не поступало.

Ранее Трамп написал твит, что король Саудовской Аравии согласился увеличить добычу нефти.

Just spoke to King Salman of Saudi Arabia and explained to him that, because of the turmoil & disfunction in Iran and Venezuela, I am asking that Saudi Arabia increase oil production, maybe up to 2,000,000 barrels, to make up the difference...Prices to high! He has agreed!