Сбербанк анонсировал запуск удаленной биометрической идентификации

Сбербанк России планирует запустить удаленную биометрическую идентификацию клиентов в течение второго полугодия нынешнего года, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу кредитного учреждения.

Единая система удаленной биометрической идентификации должна заработать в России с 1 июля. Однако, как пояснил представитель пресс-службы, к настоящему времени выпущены не все необходимые для этого нормативно-правовые акты. Поэтому закупить и установить необходимое оборудование в отделениях пока невозможно. В этой связи будут выбраны пилотные отделения, в которых будет запущена опытная эксплуатация системы. Однако в Сбербанке надеются, что до конца 2018 года проект удастся распространить на всю Россию.

Первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова сообщила в минувшую пятницу, 29 июня, что с 30 июня в 140 городах России заработают порядка 400 точек сбора биометрических персональных данных в отделениях банков. На первом этапе система будет использоваться банками для удаленного открытия счетов идентифицированным гражданам. Названия банков, в которых удаленную идентификацию можно пройти с 1 июля, пока не раскрывается.