Перед перемирием силовики и ополченцы обвинили друг друга в обстрелах

Украинские силовики перед перемирием обстреливают пункт Донецкий в Донбассе, сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Есть разрушения – в частном доме загорелись летняя кухня и гараж, из-за провокаций пожарные не могут подъехать.

Обстрел ведется из минометов, гранатометов, стрелкового оружия, передает "Интерфакс".

В то же время пресс-центр операции объединенных сил сообщил в Facebook, что режим прекращения огня в Донбассе нарушался два раза.

В ДНР заявили о полной готовности к "хлебному" перемирию с 1 июля (режим прекращения огня был согласован контактной группой 27 июня).