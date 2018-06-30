В Псков привезли флаг Ганзейских игр

В Псков из немецкого Ростока привезли переходящий флаг Ганзейских игр. Это фестиваль, проводимый Ганзейским союзом — неправительственной организацией, которая объединяет 170 городов в 15 странах и занимается развитием торговли и туризма.

Доставили флаг участники велопробега, спортсмены и любители активного отдыха из России, Германии и Эстонии, которым пришлось преодолеть почти 300 километров. Одному из них 78 лет, отмечает "Россия 24".