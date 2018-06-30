В Кишиневе застрелен сын бывшего посла Молдавии в России Анатолия Цэрану Теодор. Стрелявшего, 32-летнего мужчину, удалось задержать.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Генерального инспектората полиции, ЧП произошло минувшей ночью. В полицию поступило сообщение о том, что в одном из жилых домов в секторе Буюканы в молдавской столице слышна стрельба. На место ЧП срочно прибыл патрульный батальон. Полицейские обнаружили тело 30-летнего мужчины с тремя пулевыми ранениями. Позже было установлено, что убитый, Теодор Цэрану, был сыном сын политолога и бывшего посла Молдавии в РФ Анатолия Цэрану. Там же нашли пистолет, из которого его застрелили. По этому факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан на 72 часа. Если его вина будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Начальник Гениспектората полиции Александ Пынзарь сообщил, что подозреваемый – сосед Цэрану. Мужчины находились в его квартире. По какой-то причине они поссорились, после чего в ход был пущен пистолет. На момент задержания подозреваемый был сильно пьян и в шоке, добавил полицейский.