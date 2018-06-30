Стало известно, что нужно для превращения украинской армии в одну из сильнейших в мире

Бывший участник операции в Донбассе Тарас Костанчук рассказал, что нужно сделать для того, чтобы украинская армия стала самой сильной в Европе.

По его словам, основной проблемой Вооруженных сил Украины является коррупция, из страны через офшоры выводятся огромные средства. Если бы не "скандалы на миллиарды гривен", украинская армия стала бы такой же мощной, как немецкая или французская, утверждает Костанчук.

Он также высказал мнение, что количество чиновников в стране надо "сократить в десятки, а то и в сотни раз", передает РИА Новости.

Со своей стороны российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил, что у Украины сейчас нет потенциала для разработки и серийного производства высокоточных систем оружия, ее оборонно-промышленный комплекс деградирует. Так он отреагировал на высказывание главы украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентина Бадрака, который сообщил, что в будущем году Киев сможет создать противокорабельную крылатую ракету мобильного базирования дальностью действия около 300 километров. И такая ракеТа, по словам Бадрака, станет "мощнейшим мобильным наземным средством" и "психологическим фактором" воздействия на Россию.

"Что касается сложных, высокоточных систем оружия, Украина их в принципе не способна создавать", – подчеркнул Коротченко.

Одной из причин нынешнего положения украинского оборонно-промышленного комплекса он назвал разрыв кооперационных связей с Россией.

Ранее в субботу заместитель министра Украины по делам "оккупированных территорий" Георгий Тука заявил, что российскому военному флоту, базирующемуся в Азовском море, Киев может противопоставить "только дулю".