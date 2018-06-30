Трамп: если упразднить иммиграционную службу, американцам будет страшно выйти из дома

Если упразднить имммиграционно-таможенную службу США, американцам будет страшно выйти из дома, уверен президент США Дональд Трамп.

Оппоненты Трампа считают действия этой службы, в числе прочего занимающейся патрулированием границ и депортацией мигрантов, слишком жесткими.

Трамп уверен в обратном. Он напомнил, что сотрудники службы противодействуют сальвадорской преступной группировке MS-13.

В настоящий момент в США бушует скандал из-за объявленной в апреле Минюстом политики "нулевой толерантности", касающейся даже семей с детьми, когда родителей арестовывали, а детей отправляли в центры содержания. В результате 2,3 тысячи семей были разлучены, это навлекло на Трампа резкую критику общественности.

Трамп уже дал поручение Минюсту разработать меры, позволяющие незаконным мигрантам воссоединиться с детьми.. 26 июня суд в Сан-Диего (штат Калифорния) отвел на обеспечение этой меры 30 дней, передает ТАСС.