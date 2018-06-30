Джокович, Изнер и Андерсон вошли в совет Ассоциации теннисистов-профессионалов

Накануне старта теннисного Уимблдона, третьего в сезоне турнира "Большого Шлема", прошло общее собрание игроков Ассоциации теннисистов-профессионалов. В его ходе был избран новый совет игроков АТР. В него, в частности, вошел экс-первый номер мирового рейтинга серб Новак Джокович.

Кроме Джоковича в состав совета избраны действующие теннисисты Кевин Андерсон (ЮАР), Робин Хаасе (Голландия), Джон Изнер, Сэм Куэрри (оба – США), Ен-Хсунь Лу (Тайвань), Вашек Поспишил (Канада), Джейми Маррей (Великобритания), Бруно Суарес (Бразилия), Стефано Травальи (Италия), бывший игрок британец Колин Даудесвелл и тренер Дани Валверду (Венесуэла). Главы совета будут избраны на US Open-2018.